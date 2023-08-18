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Нашли еще одного погибшего в результате ЧП на шахте "Казахстанская"

авто Фото: Zakon.kz
Заместитель исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай заявил о том, что найдено тело еще одного погибшего в результате ЧП на шахте "Казахстанская", сообщает Zakon.kz.

Работы по поиску пропавших вели всю ночь, также продолжали тушить пожар. Погибшего нашли 18 августа в 8.15 во время обследования горных выработок. Его выносят на поверхность. 

Продолжаются поиски еще троих человек. Информация будет публиковаться по мере обновления.

Первым был найден мертвым электрослесарь Виталий Слюньков. 

Отметим, что в момент аварии под землей находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека оперативно подняты на поверхность, поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

Ранее в АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали продолжить поиски на шахте "Казахстанская". Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам.

Как уже сообщалось, число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

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Елена Беляева
ЧП в шахте "Казахстанская" Карагандинская область
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