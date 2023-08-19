Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Работы на шахте "Казахстанская" осложняются высокой температурой и задымленностью

совещание Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр по ЧС Сырым Шарипханов провел рабочее совещание на шахте "Казахстанская". В настоящее время работы по поиску двух пострадавших и тушению локальных очагов горения в угольном конвеерном уклоне Д-6 продолжаются, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС, работа и подступ к аварийным выработкам осложняется высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.

"Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ. Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах", – говорится в сообщении.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже было найден третий погибший.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

Читайте также

10 жителей Туркестана отдали мошеннику 1,2 миллиона тенге за трудоустройство

В Актау разгорелся скандал из-за избиения ребенка в частном детсаду

85 иностранцев незаконно находились и работали в Костанайской области

Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Пять школ в Талдыкоргане остались без директоров перед учебным годом
Сразу пять директоров школ уволились перед началом учебного года в Талдыкоргане
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Помогут ли казахстанским пенсионерам финансово из-за подорожания комуслуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления