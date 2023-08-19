Работы на шахте "Казахстанская" осложняются высокой температурой и задымленностью
Как пишет пресс-служба МЧС, работа и подступ к аварийным выработкам осложняется высокой температурой и сплошной задымленностью. Также производятся мероприятия по охлаждению выработки.
"Министерство по ЧС держит под постоянным контролем ход проведения поисково-спасательных работ. Сырым Шарипханов поручил обеспечить необходимый уровень безопасности для горноспасателей, задействованных в поисковых работах", – говорится в сообщении.
17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Тело одного из шахтеров обнаружили в 17:20, 18 августа в 8:10 нашли тело второго погибшего. Позже было найден третий погибший.
Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".