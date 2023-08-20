МЧС: Работы на шахте "Казахстанская" продолжаются

В МЧС РК сообщили, что работы на шахте "Казахстанская" продолжаются. Основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожара в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействованы два отделения горноспасателей, сообщает Zakon.kz.

По словам МЧС, тело последнего погибшего подняли на поверхность в 01:23.

Министром по ЧС Сырымом Шарипхановым ведется дальнейший контроль за ходом проведения аварийных работ.

"В частности, им заслушаны доклады руководства РЦШ ПВАСС о ходе работ, отмечена чрезвычайная опасность проводимых работ в условиях сплошной задымленности, нулевой видимости, множества очагов пожаров, высокой температуры в выработках на больших глубинах". МЧС РК

Министр выразил благодарность руководству и личному составу РЦШ ПВАСС за эффективное проведение поисковых работ и поставил задачу обеспечить ликвидацию оставшихся очагов пожаров с соблюдением техники безопасности личным составом.

19 августа стало известно о том, что найдено тело пятого шахтера. Ранее в компании назвали имена четырех погибших шахтеров.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. А премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.