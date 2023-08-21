11 тысяч литров спирта изъяли у членов ОПГ в Усть-Каменогорске

Группу, занимавшуюся незаконными поставками спирта, разоблачила полиция в ВКО. Ее членов задержали, у них изъяли 11 тысяч литров спирта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО 21 августа, десятью днями ранее в полицию поступила информация о том, что группа лиц занимается незаконной поставкой и сбытом спирта в регионе. Стражи порядка проверили эту информацию и задержали троих подозреваемых.

На складе, где задержали членов группы, обнаружили десять пластиковых емкостей объемом по 1000 литров со спиртом, а также три пластиковые канистры по 30 литров и две – по 20 литров. Полиция также нашли и изъяла два электронасоса для перекачки спирта.





"В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий на стоянке одной из АЗС города обнаружили грузовую автомашину Volvo, на которой подозреваемые осуществляли доставку спирта на территорию производственной базы. В ходе осмотра авто обнаружили еще 11 пластиковых тар объемом 1000 литров, из которых семь – с содержимым, веществом прозрачного цвета со специфическим запахом, и четыре пустых. Общий объем изъятого спирта составляет 11 тысяч литров", – сообщили в полиции.

Назначена соответствующая экспертиза, полиция проводит досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство).

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