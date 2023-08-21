Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

11 тысяч литров спирта изъяли у членов ОПГ в Усть-Каменогорске

11 тысяч литров спирта изъяли у членов ОПГ в ВКО Фото: pixabay
Группу, занимавшуюся незаконными поставками спирта, разоблачила полиция в ВКО. Ее членов задержали, у них изъяли 11 тысяч литров спирта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО 21 августа, десятью днями ранее в полицию поступила информация о том, что группа лиц занимается незаконной поставкой и сбытом спирта в регионе. Стражи порядка проверили эту информацию и задержали троих подозреваемых.

На складе, где задержали членов группы, обнаружили десять пластиковых емкостей объемом по 1000 литров со спиртом, а также три пластиковые канистры по 30 литров и две – по 20 литров. Полиция также нашли и изъяла два электронасоса для перекачки спирта.


"В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий на стоянке одной из АЗС города обнаружили грузовую автомашину Volvo, на которой подозреваемые осуществляли доставку спирта на территорию производственной базы. В ходе осмотра авто обнаружили еще 11 пластиковых тар объемом 1000 литров, из которых семь – с содержимым, веществом прозрачного цвета со специфическим запахом, и четыре пустых. Общий объем изъятого спирта составляет 11 тысяч литров", – сообщили в полиции.

Назначена соответствующая экспертиза, полиция проводит досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство).

Ранее стало известно, что в Уральске изъяли партию контрафактного табака общей стоимостью около 1 млрд тенге.

Читайте также

Три человека скончались на трассе Алматы-Екатеринбург

Контрафактный табак почти на 1 млрд тенге изъяли в Уральске

На шахте "Казахстанская" приступили к локализации пожара

Никита Дробны
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
прогноз для знаков зодиака
Какой будет предпоследняя неделя августа для всех знаков зодиака
Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году
Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году
прогноз погоды
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления