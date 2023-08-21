Версию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская" прокомментировали в полиции

Фото: gov.kz

В cоциальных сетях появилась информация, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области, о том, что пожар в шахте "Казахстанская" может иметь умышленный характер, сообщает Zakon.kz.

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