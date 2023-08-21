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Версию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская" прокомментировали в полиции

Версию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская" прокомментировали в полиции Фото: gov.kz
В cоциальных сетях появилась информация, со ссылкой на департамент полиции Карагандинской области, о том, что пожар в шахте "Казахстанская" может иметь умышленный характер, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали распространяемую информацию.  

"Данная рассылка не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области. 

Как отметили в полиции, проводятся все необходимые следственные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы, которые и установят причину пожара.

"Просим жителей области не поддаваться на возможные слухи и провокации, верить только официальной информации. За распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 274 УК РК", – говорится в сообщении. 

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Пять горняков погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

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