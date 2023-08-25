Информацию о поджоге на шахте "Казахстанская" прокомментировали в полиции

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали распространяемую в ряде СМИ информацию о том, что на шахте "Казахстанская" произошел поджог, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что Департаментом полиции региона сразу было начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа из числа сотрудников, имеющих опыт расследования дел данной категории. Для осуществления надзора за объективностью расследования по делу назначен процессуальный прокурор.

Образована правительственная комиссия для расследования причин и ликвидации последствий несчастного случая под председательством министра РК по ЧС. Привлечены специалисты, в том числе эксперты профильных исследовательских центров зарубежных государств.

"До выводов комиссии выдвижение каких-либо версий является преждевременным и будет оцениваться как вмешательство в ход объективного расследования, т.к. шахта и установленное в ней оборудование не исследованы, продолжаются работы по ликвидации последствий пожара", – заявили в полиции.

Как уточнили правоохранители, за распространение заведомо ложной информации и воспрепятствование объективному расследованию уголовного дела законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность.

"Просим граждан не поддаваться на возможные слухи и провокации, верить только официальной информации". Пресс-служба ДП Карагандинской области

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

Позже глава МЧС объяснил, почему так долго тушат пожар в шахте "Казахстанская".

Также известно, что к расследованию причин пожара привлекут иностранных экспертов.