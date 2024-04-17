Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Погиб 17-летний водитель мопеда

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 03:28 Фото: Zakon.kz
Ночью 18 апреля на трассе Алматы – Жетыген в ДТП скончался 17-летний водитель мопеда, сообщает Zakon.kz.

При движении в северном направлении автомобиль Mercedes ML двигался в сторону Жетыгена и остановился на перекрестке, совершая левый поворот в сторону села Али Илийского района Алматинской области. После чего произошел мощный удар, в результате которого Mercedes отбросило на несколько метров вперед.

Выйдя из автомобиля, водитель обнаружил, что в заднюю часть авто врезался мопед, за рулем которого был парень 2007 года рождения. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте до приезда медиков.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 03:28

Фото: Zakon.kz

Очевидцы этого ДТП, которые двигались следом, рассказали, что мопедистов было несколько и, соревнуясь друг с другом, они двигались в сторону Жетигена. Те в свою очередь утверждают, что Mercedes ML, который двигался по левому ряду, резко затормозил перед поворотом. Поэтому их товарищ просто не успел среагировать.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 03:28

Фото: Zakon.kz

Незнание старшеклассников и студентов правил дорожного движения, конечно, не освобождает от ответственности и, к сожалению, приводит к летальным исходам. На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Дознаватель выяснял все обстоятельства этого дорожного происшествия. Назначены соответствующие экспертизы.

Несколько дней назад в Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге.

Читайте также

Казахстан
В Жылыойском районе затопило жилые дома и здания
Самолет
Пилот и его собака спаслись после крушения самолета
Абайская область
В Абайской области спасли двух мужчин
Алия Абди
Алматинская область ДТП 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление
Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление
Казахстан, водитель, алкогольное опьянение
Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение: что ответили в МВД
Что приохотит на водохранилищах в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
Что происходит на крупных водохранилищах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: