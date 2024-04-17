Погиб 17-летний водитель мопеда

Ночью 18 апреля на трассе Алматы – Жетыген в ДТП скончался 17-летний водитель мопеда, сообщает Zakon.kz.

При движении в северном направлении автомобиль Mercedes ML двигался в сторону Жетыгена и остановился на перекрестке, совершая левый поворот в сторону села Али Илийского района Алматинской области. После чего произошел мощный удар, в результате которого Mercedes отбросило на несколько метров вперед.

Выйдя из автомобиля, водитель обнаружил, что в заднюю часть авто врезался мопед, за рулем которого был парень 2007 года рождения. От травм, несовместимых с жизнью, он скончался на месте до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы этого ДТП, которые двигались следом, рассказали, что мопедистов было несколько и, соревнуясь друг с другом, они двигались в сторону Жетигена. Те в свою очередь утверждают, что Mercedes ML, который двигался по левому ряду, резко затормозил перед поворотом. Поэтому их товарищ просто не успел среагировать.

Фото: Zakon.kz

Незнание старшеклассников и студентов правил дорожного движения, конечно, не освобождает от ответственности и, к сожалению, приводит к летальным исходам. На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Дознаватель выяснял все обстоятельства этого дорожного происшествия. Назначены соответствующие экспертизы.

Несколько дней назад в Алматы нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП на мокрой дороге.