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Очевидцы рассказали подробности трагедии на реке Сырдарье

Очевидцы рассказали подробности трагедии на реке Сырдарье Фото: ДЧС Туркестанской области
Очевидцы трагедии в Туркестанской области рассказали, что на помощь тонувшим спешили все, кто в это время находился на берегу, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, 11 человек утонули в Сырдарье, девять из которых дети. Все произошло около шести вечера. Большая семья – 21 человек: отцы, матери и дети – после тоя решила охладиться у воды. По рассказам очевидцев, в какой-то момент послышались крики тонущего ребенка.

"Говорят, что ребенок, уже не маленький, пошел купаться и стал тонуть. Мать прыгнула, чтобы его спасти. За ней последовали другие ее дети, потом взрослые. Пять человек из одного дома утонули, трое из другого дома. Все дети и внуки одного старейшины. Огромное горе для семьи", – рассказал житель села Коксарай Мусабек Сарымбет.

На помощь тонувшим спешили все, кто в это время находился на берегу. В воду прыгали рыбаки, другие отдыхающие, нескольких тонувших вытащить удалось. Но 11 человек – это две женщины и девять детей, самому младшему из которых было всего 4 года, – спасти не получилось.

Люди говорят, что в этом месте река коварная.

"Сразу, как с берега в воду заходишь, глубоко становится. Вода мутная. Кое-где течение есть. Некоторых вытаскивали с другой стороны берега. Помогали все, кто мог", – рассказал очевидец Адильхан Аманов. 

Поиски тел утонувших ведутся уже сутки. Свыше 200 спасателей и волонтеров прочесывает местность в радиусе 5 километров. По дну работают водолазы, сверху летают дроны. Ищут двух детей – 10-летнюю девочку и мальчика 12 лет.

"Мутность воды нулевая, видимости абсолютно нет. А также течение среднее, однако имеется на глубине очень много впадин. Последнее тело мы нашли от места происшествия в полутора километрах. Поэтому мы сейчас, опираясь на опыт водолазных работ, проводим обследование по длине реки в 4 километра", – рассказал заместитель начальника ДЧС по Туркестанской области Ерик Сарыбаев. 

22 августа семья похоронила всех девятерых близких, тела которых удалось найти. В больнице сейчас находятся еще трое пострадавших, это женщина и двое детей. Их жизням ничего не угрожает. Со слов медиков, выжившим нужна серьезная психологическая помощь.

В Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдарья 21 августа утонули 11 человек. Спасатели нашли тела девяти человек. Поиски двоих еще продолжаются. Среди погибших есть четырехлетняя девочка

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