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Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

сейсмограф Фото: Indiana University
Казахстанская сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 27 августа в 04:11 утра.

Эпицентр землетрясения находился в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 9.8;
  • Магнитуда MPV 4.6;
  • Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости не было.

23 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море.

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