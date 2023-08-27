Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

Казахстанская сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 27 августа в 04:11 утра.

Эпицентр землетрясения находился в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8;

Магнитуда MPV 4.6;

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости не было.

23 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море.