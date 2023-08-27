Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
Фото: Indiana University
Казахстанская сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение на территории Кыргызской Республики, сообщает Zakon.kz.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки 27 августа в 04:11 утра.
Эпицентр землетрясения находился в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения 9.8;
- Магнитуда MPV 4.6;
- Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости не было.
23 августа сейсмологи зафиксировали землетрясение в Каспийском море.
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