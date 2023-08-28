Чиновник записал видео с извинениями после вандализма в Мангистау
Кошербаев попросил не судить его строго.
"Я совершил ошибку по глупости. Прошу прощения у всех казахстанцев. Эта красивая, чудесная пещера исписана нецензурными словами. Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. По неосознанности совершил ошибку. Нет людей которые не ошибаются, и не совершают оплошностей. В мыслях не было вредить историческому месту", – сказал он.
Также Кошербаев опубликовал фотографии скал, на которых "художники" успели оставить и свой след.
26 августа 2023 года в Казнете появилось видео, на котором мужчина при помощи молотка и отвертки выбивает буквы на известковой стене живописного каньона Ыбыкты-Сай в Мангистауской области.
Позднее стало известно, что осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых города Актобе.