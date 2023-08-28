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Чиновник записал видео с извинениями после вандализма в Мангистау

"Молотком и отверткой": чиновник-вандал записал видео с извинениями Фото: Facebook/Манас Кошербаев
Директор Дома культуры для слепых Актобе Манас Кошербаев на странице в Facebook 28 августа 2023 года разместил видео, на котором попросил прощения у всех казахстанцев после скандальной публикации с его участием в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

Кошербаев попросил не судить его строго.

"Я совершил ошибку по глупости. Прошу прощения у всех казахстанцев. Эта красивая, чудесная пещера исписана нецензурными словами. Мне просто хотелось исправить грубое слово на красивое имя. По неосознанности совершил ошибку. Нет людей которые не ошибаются, и не совершают оплошностей. В мыслях не было вредить историческому месту", – сказал он.

Также Кошербаев опубликовал фотографии скал, на которых "художники" успели оставить и свой след.

26 августа 2023 года в Казнете появилось видео, на котором мужчина при помощи молотка и отвертки выбивает буквы на известковой стене живописного каньона Ыбыкты-Сай в Мангистауской области.

Позднее стало известно, что осквернителем скал в Мангистау оказался директор Дома культуры для слепых города Актобе.

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Анастасия Московчук
Мангистауская область
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