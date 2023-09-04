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В МИД рассказали подробности смертельного ДТП с казахстанцами в Турции

В МИД рассказали подробности смертельного ДТП с казахстанцами в Турции Фото: пресс-служба МИД РК
3 сентября 2023 года в Алании произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли казахстанка и ее дочь. В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана рассказали Zakon.kz подробности трагедии.

В ведомстве утонили, что казахстанские дипломаты находятся на связи с родными этой семьи.

"Им будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь".Пресс-служба МИД РК

По данным МИД, ДТП произошло 3 сентября в Алании.

"На месте трагедии погибла женщина (1989 года рождения) и ее двухлетняя дочь. Глава семьи, мужчина 1986 года рождения, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сын, 2014 года рождения, находится в больнице, его здоровью и жизни ничего не угрожает".Пресс-служба МИД РК

Также отмечено, что семья находилась в Турции в качестве туристов и должна была сегодня, 4 сентября, вернуться домой.

Согласно СМИ Турции, на шоссе автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем.

Кроме того, 3 сентября в МИД Казахстана сообщили, что в Таиланде погиб 18-летний казахстанец.

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Казахстанка и ее двухлетняя дочь погибли в ДТП в Турции

Анастасия Московчук
МИД РК Казахстан Турция
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