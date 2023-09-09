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Стрелявший около кафе в Астане задержан

задержанный Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
31-летний мужчина, который в ходе конфликта возле столичного кафе применил оружие, задержан, сообщает Zakon.kz.

Его задержали за ношение оружия и сбыт наркотических средств.

"Установлен 31-летний мужчина, который в ходе конфликта возле столичного кафе применил оружие. Установлено, что пистолет является газо-травматическим калибра 45 RUBBER, МР-80-13Т. По факту проводится досудебное расследование".ДП Астаны

Также в ходе обыска салона авто ВАЗ-2115, принадлежащего 38-летнему жителю столицы, изъята крупная партия наркотических средств мефедрон, которые были упакованы в полиэтиленовые свертки в количестве 435 штук.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-химическая. По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Оба лица, причастные к данным преступлениям, водворены в ИВС.

В Астане 5 сентября 2023 года словесная перепалка из-за долга переросла в драку, и в полицию поступило сообщение по факту огнестрельного ранения.

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Мухит Турсынали
Астана
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