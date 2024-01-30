Гибель девочки на пенной вечеринке: отец погибшей не согласен с итогами расследования

В Костанайской области завершили расследование обстоятельств смерти девятилетней девочки, которая погибла во время пенной вечеринки от удара током. Отец ребенка не согласен с итогами расследования и настаивает, что отвечать за случившееся должны аким и его замы, сообщает Zakon.kz.

В деле, которое расследовали полицейские Костанайской области, обвиняемой стала сотрудница, исполняющая на тот момент обязанности руководителя Молодежного ресурсного центра, который и провел конкурс госзакупок для организации пенной вечеринки, во время которой погибла девочка. Родители ребенка не согласны с такими итогами следствия, передает AlauTV.

"А остальные люди? Аким района, замакима, начальник отдела, потом сельский аким? Люди, которые дали разрешение на проведение мероприятия, их никого в деле нет. Они не понесли никакого наказания", – говорит Сагандык Жакенов, отец погибшей девочки.

Мужчина говорит, что сцена, на которой проводятся праздники в райцентре, установленная еще в двухтысячных годах, ни в каком госучреждении на балансе не стоит. Земля под ней записана за акиматом. Хотя бы поэтому, по мнению мужчины, его специалисты должны были проверить правильность подключения аппаратуры.

"Если сцена не стоит на балансе нигде, каким образом к ней проведено электричество? Происходило ли обслуживание сцены? Если да, то каким образом? Какие при этом денежные средства использовались? Возможно, бюджетные", – говорит Сагындык Жакенов.

Мужчина пытался сам найти ответы на все свои вопросы, он намерен добиться того, чтобы подобные несчастные случаи больше не повторялись.

Ранее стало известно, что завершено расследование уголовного дела по гибели девочки на пенной вечеринке в Костанайской области. Материалы резонансного дела переданы в суд, процесс начнется 1 февраля.

12 сентября стало известно, что скончалась девятилетняя девочка, которая получила серьезные травмы при ударе током на пенной вечеринке в одном из районов Костанайской области. Трагедия произошла 25 августа. В тот же день ребенка доставили в областной центр, где лечением занялись медики Костаная, которые привлекли столичных специалистов. 30 августа на место приехали врачи из Центра материнства и детства.

В тот же день, 30 августа, уволили замакима района и руководителя отдела, которые были ответственными за организацию проведения мероприятия со стороны акимата. В полиции начали расследование, статью которого переквалифицировали 12 сентября после смерти ребенка.