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Происшествия

Мертвого мужчину обнаружили на стадионе одной из школ в Экибастузе

тело мужчины нашли на стадионе одной из школ в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 18:08 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП Павлодарской области заявила о том, что на стадионе одной из школ города обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, его смерть подтвердили прибывшие медики.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены при расследовании", – рассказали в полиции.

Отмечается, что на теле мужчины нет признаков насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы нашли тело бизнесмена.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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