Мертвого мужчину обнаружили на стадионе одной из школ в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба ДП Павлодарской области заявила о том, что на стадионе одной из школ города обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Pavlodarnews.kz, его смерть подтвердили прибывшие медики.
"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены при расследовании", – рассказали в полиции.
Отмечается, что на теле мужчины нет признаков насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы нашли тело бизнесмена.
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