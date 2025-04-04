Мертвого мужчину обнаружили на стадионе одной из школ в Экибастузе

Фото: Zakon.kz

Пресс-служба ДП Павлодарской области заявила о том, что на стадионе одной из школ города обнаружили тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, его смерть подтвердили прибывшие медики. "Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены при расследовании", – рассказали в полиции. Отмечается, что на теле мужчины нет признаков насильственной смерти. Ранее сообщалось, что в горах Алматы нашли тело бизнесмена.

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