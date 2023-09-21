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В Семее полицейские поймали закладчика с партией мефедрона

В Семее полицейские поймали закладчика с партией мефедрона Фото: ДП Абайской области
21-летний житель Семея хранил дома "мефедрон": ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из уголовного дела, 25 августа полиция задержала 21-летнего жителя Семея, в квартире которого обнаружили 14 пакетов с неким порошком.

Экспертиза подтвердила, что в пакетах содержались психотропные вещества а-PVP и мефедрон. Общий вес изъятых веществ составил – 30,25 гр. Это приблизительно 100 закладок. Обнаруженную "синтетику" при розничной продаже на черном рынке планировали продать примерно за миллион тенге. Подозреваемый находится в ИВС.


"Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", – сообщает ДП Абайской области.

Мефедрон сбывали в одном из ночных клубов Алматы. Полицейские задержали подозреваемого – 26-летнего уроженца Жамбылской области, у которого обнаружили синтетические наркотики.

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