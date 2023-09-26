Девушка пыталась спрыгнуть с пятиэтажки в Балхаше
Сообщение о том, что на крыше здания находится девушка, которая намерена спрыгнуть, поступило в полицию Балхаша вечером 23 сентября. Ближайший к месту событий патрульный экипаж отправился на место, сообщает E-Karaganda.
"По приезду на указанный адрес факт подтвердился: на краю крыши дома увидели девушку, которая что-то кричала. Требовалось действовать незамедлительно", – рассказал Улан Несипбай, инспектор службы роты патрульной полиции ОП Балхаша.
Полицейские забрались на крышу и незаметно подошли к девушке, после чего смогли оттащить ее от края крыши и предотвратить самоубийство. Спасенная рассказала, что пошла на крышу от отчаяния из-за "проблем личного характера".
Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
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