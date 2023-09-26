Девушка пыталась спрыгнуть с пятиэтажки в Балхаше

Жительница Балхаша забралась на крышу пятиэтажного дома и попыталась свести счеты с жизнью из-за личных проблем. Ее спасли полицейские, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что на крыше здания находится девушка, которая намерена спрыгнуть, поступило в полицию Балхаша вечером 23 сентября. Ближайший к месту событий патрульный экипаж отправился на место, сообщает E-Karaganda.

"По приезду на указанный адрес факт подтвердился: на краю крыши дома увидели девушку, которая что-то кричала. Требовалось действовать незамедлительно", – рассказал Улан Несипбай, инспектор службы роты патрульной полиции ОП Балхаша.

Полицейские забрались на крышу и незаметно подошли к девушке, после чего смогли оттащить ее от края крыши и предотвратить самоубийство. Спасенная рассказала, что пошла на крышу от отчаяния из-за "проблем личного характера".





Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области





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