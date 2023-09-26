Канал незаконной миграции в Европу через Казахстан пресек КНБ

Двоих казахстанцев и иностранца подозревают в организации канала незаконной миграции и даче взятки. Задержание фигурантов уголовного дела провели 18 сентября в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации КНБ, во время обыска у подозреваемых обнаружили поддельные паспорта, а также штампы пунктов пропуска ряда иностранных государств.





Фото: КНБ РК

"Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно- процессуального кодекса не подлежит разглашению", – говорится в сообщении, распространенном 26 сентября.

14 сентября 2023 года сообщалось, что КНБ задержал казахстанца, подозреваемого в даче взятки за покровительство незаконной миграции.

По предварительным данным, задержанный занимался привлечением иностранных работников к трудовой деятельности без соответствующего разрешения. В качестве предмета взятки оперативники изъяли 400 тысяч тенге.