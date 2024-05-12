Тело мужчины нашли в затопленном доме в Петропавловске
Фото: пресс-служба МЧС РК
О пропаже 34-летнего жителя города Петропавловска родные заявили еще 13 апреля – в день, когда в микрорайон Подгора хлынула вода. 12 мая водолазы обнаружили его тело, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП СКО, на теле не нашли видимых ран и ушибов. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал наводнения крупнейшими за последние 80 лет. По последним данным, угроза сохраняется в Атырауской области.
В Казахстане большого количества жертв удалось избежать, но ранее стало известно о четырех погибших, которые выехали на осмотр своих домов в городе Кульсары.
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