Тело мужчины нашли в затопленном доме в Петропавловске

О пропаже 34-летнего жителя города Петропавловска родные заявили еще 13 апреля – в день, когда в микрорайон Подгора хлынула вода. 12 мая водолазы обнаружили его тело, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП СКО, на теле не нашли видимых ран и ушибов. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал наводнения крупнейшими за последние 80 лет. По последним данным, угроза сохраняется в Атырауской области.

В Казахстане большого количества жертв удалось избежать, но ранее стало известно о четырех погибших, которые выехали на осмотр своих домов в городе Кульсары.

