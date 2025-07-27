5 кг золота и многомиллионные сбережения отдала пенсионерка мошенникам

Пожилая россиянка попалась на уловки телефонных мошенников, которым удалось выманить у женщины целое состояние, сообщает Zakon.kz.

О случае рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. Общий ущерб, который нанесли аферисты пенсионерке, составил 63,7 миллиона рублей (более 438 млн тенге).

"Женщине позвонил неизвестный и заявил, что в ее доме будут менять домофон. Под этим предлогом он уговорил пенсионерку назвать ему поступивший в СМС на телефон код – якобы для получения новых ключей. После этого ей позвонил лжесотрудник Роскомнадзора с сообщением о том, что персональные данные пенсионерки похищены, и от имени ее и ее супруга оформлены доверенности. Звонивший предложил сохранить сбережения, но для этого потребовал следовать его указаниям", – рассказали правоохранители.

Мошенники держали с пенсионеркой связь пять дней, в том числе звонили по видео. За это время она отдала курьерам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро, четыре миллиона рублей и пять килограммов золота.

Ранее в Астане 66-летняя женщина стала жертвой дерзкой схемы телефонного мошенничества и потеряла недвижимость на сумму 16 миллионов тенге.