Двухместный самолет с людьми на борту разбился в Карагандинской области

30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета разбился двухместный самолет, люди, находившиеся внутри, погибли, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось утром 30 сентября.

"30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07:46 не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших", – говорится в тексте Комитета гражданской авиации.

В КГА также поделились фото разбившегося самолета.

Фото: КГА

Расследованием займется Департамент по расследованию происшествий Министерства транспорта.

Обновлено: Авиационное происшествие произошло в 08:44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области.

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