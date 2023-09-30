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Двухместный самолет с людьми на борту разбился в Карагандинской области

самолет Фото: freepik
30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета разбился двухместный самолет, люди, находившиеся внутри, погибли, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось утром 30 сентября.

"30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07:46 не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших", – говорится в тексте Комитета гражданской авиации.

В КГА также поделились фото разбившегося самолета.

самолет UPLA286 тип P2002

Фото: КГА

Расследованием займется Департамент по расследованию происшествий Министерства транспорта.

Обновлено: Авиационное происшествие произошло в 08:44 по местному времени в 5 км от аула Доскей Карагандинской области.

Ранее российский самолет с наемниками ЧВК "Вагнер" на борту взорвался в Мали.

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