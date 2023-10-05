Что известно о школьнице, чье тело нашли под окнами многоэтажки в Астане

18-летняя школьница упала с высоты 12 этажа. ЧП случилось вечером 3 октября. Причины трагедии устанавливаются, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, школьница прыгнула с балкона лестничной площадки, который находится в подъезде, сообщает телеканал "КТК".







"Я живу в этом блоке, напротив. Снизу, получается, видел момент произошедшего. Начали сбегаться родители, дети с футбольной площадки начали смотреть. Лицо было вдребезги, как я слышал, были переломы. Честно, не знаю, открытые или нет, но были переломы и лицо было разбито. Вокруг была большая лужа крови", – рассказывают очевидцы.

Сразу же после падения школьницы люди начали искать ее родителей. Спустя полчаса они приехали и застали страшную картину – бездыханное тело дочери на холодной брусчатке.

О том, что случилось с 18-летней ученицей, в тот же вечер узнали и в ее школе. Директор среднеобразовательного учреждения вспоминает, что училась девушка прилежно.

"Мы получили информацию о происшествии от органов внутренних дел. После чего сразу же выехали в управление и дали всю требующуюся от школы информацию. Сейчас идет следствие. Поэтому никакую дополнительную информацию мы разглашать не можем". Директор школы Асель Бейсембинова

Что подтолкнуло школьницу выйти на балкон, перелезть через перила и совершить смертельный прыжок, неизвестно. По словам соседей, при девушке якобы был телефон, где она оставила послание с просьбой никого не винить в ее смерти.

4 октября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Астане произошел несчастный случай – девушка выпала из окна и разбилась.

Ранее мы рассказывали, как из окна 12 этажа выпала женщина с ребенком. Происшествие случилось в Астане в июне 2023 года.