Вышли замуж за палестинцев: сколько казахстанок находятся в Секторе Газа

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, сколько казахстанцев находятся в Секторе Газа. В основном, это казахстанки, которые вышли замуж за палестинцев сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИД РК.

"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в Секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть граждане, имеющие паспорт Казахстана. В основном, это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины. Исходя из поступающих сообщений, некоторое количество семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также проводимыми бомбежками находятся в постоянном движении по Сектору Газа в поиске безопасного места. Наземное движение затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством". Айбек Смадияров

МИД сейчас работает над поиском дополнительной информацией.

Он также рассказал, что на сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.