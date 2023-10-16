МИД о казахстанцах в секторе Газа: Не у всех есть документы

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что не у всех казахстанцев и их детей, которые находятся в секторе Газа, есть документы, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров отметил, что на связь с МИДом из сектора Газа вышли 67 казахстанцев. Эти люди заявляют, что у них есть казахстанские документы.

"В связи с тем, что интернет нестабильный и связь очень плохая, мы получаем кое-какие документы, мы их проверяем. Есть паспорта, у которых истек срок. Но это не означает, что (обладатель паспорта. – Прим. ред.) гражданин Казахстана, возможна утеря гражданства. Поэтому все данные проверяют через базы. У некоторых детей есть свидетельства о рождении наши. А у некоторых детей вообще нет никаких документов – дома разбомблены, они сами экстренно выехали. Естественно, речь шла о безопасности, а не о документах". Айбек Смадияров

Более 100 человек – казахстанцы и члены их семей (иностранцы. – Прим. ред.) попросили помощи у дипломатов, чтобы выбраться из сектора Газа.

"Мы ведем переговоры. Пока ни одна страна не получила возможность вывести своих граждан из сектора Газа. Приложим максимальные усилия. Чем больше наших граждан и детей будет в безопасности, тем лучше. Единственная возможность выхода из сектора Газа – контрольно-пропускной пункт Рафах, который сейчас закрыт. И на который устремлены взоры всех дипломатов мира сейчас. Идут очень сложные переговоры, потому что ситуация непростая. И регион сам непростой. Будем молиться, чтобы прошло все успешно, и безвинных людей выпустили из сектора Газа". Айбек Смадияров

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. Ранее сообщалось, что по меньшей мере 2329 палестинцев были убиты и 9714 ранены в результате воздушных атак Израиля на сектор Газа (позже число жертв увеличилось до 2750). Число убитых в Израиле составляет 1300 человек, более 3400 получили ранения.

