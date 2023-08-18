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Загоревшуюся на шахте "Казахстанская" конвейерную ленту заменили за день до ЧП

Казахстан шахта пожар причины выяснение Фото: pixabay
Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин на брифинге 18 августа рассказал, что за день до происшествия на шахте "Казахстанская" была произведена замена конвейерной ленты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос о причинах пожара на шахте "Казахстанская", представитель акимата отметил, что за день до этого в выработке угольного уклона Д6 была произведена замена конвейерной ленты.

"За день до происшествия была проведена замена ленты... Что было сделано неправильно? Это будет выяснено". Вадим Басин

Он уточнил, что эта информация пока предварительная.

Как добавил заместитель исполнительного директора УД АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай, на месте, где произошла авария, находится относительно новый ленточный конвейер – ЛТР 1200 с шириной полотна один метр 20 сантиметров. 

"В июле этого года мы заменили ленточное полотно. Шахта значительно по времени готовилась к этой работе, потому что меняли полностью. В общей сложности заменили 1,5 км полотна. Необходимость в замене была. Шахта вышла с просьбой оказать содействие в замене полотна, которая получила износ. Заменили мы на абсолютно новое полотно. Поставщик – Украина и Россия". Сергей Огай

По его словам, дирекция по снабжению работает только с проверенными фирмами и с сертифицированной продукцией.

17 августа в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на конвейерной ленте. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.

Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин 18 августа рассказал, что проход спасателей к оставшимся в шахте людям затруднен из-за высокой температуры и задымленности.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести расследование причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать необходимую помощь пострадавшим.

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Оксана Скибан
АрселорМиттал ЧП в шахте "Казахстанская" Казахстан Карагандинская область
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