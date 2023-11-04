Сколько будут платить горнякам шахты имени Костенко

В "АрселорМиттал Темиртау", которой все еще принадлежит шахта имени Костенко, где произошла трагедия, унесшая жизни 46 горняков, рассказали, сколько будут платить шахтерам, сообщает Zakon.kz.

По приказу исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" оплата труда работникам шахты за период с 1 по 27 октября будет производиться с выплатой премии, как при выполнении плана на 100%, а за время приостановки работ с 28 по 31 октября будет производиться в размере средней заработной платы.

Работникам, направленным в другие структурные подразделения, будут платить в соответствии с выполняемой работой, но не ниже средней заработной платы по основному месту работы.

Сделано это в связи с тем, что с 28 октября на шахте Костенко АО приостановлены все виды работ кроме жизнеобеспечения предприятия до особого распоряжения.

В компании заверили, что снижения уровня дохода шахтеров не будет.

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Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков, все, кто не успел выбраться, а именно 46 человек, погибли.

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор.

