Сколько будут платить горнякам шахты имени Костенко
По приказу исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" оплата труда работникам шахты за период с 1 по 27 октября будет производиться с выплатой премии, как при выполнении плана на 100%, а за время приостановки работ с 28 по 31 октября будет производиться в размере средней заработной платы.
Работникам, направленным в другие структурные подразделения, будут платить в соответствии с выполняемой работой, но не ниже средней заработной платы по основному месту работы.
Сделано это в связи с тем, что с 28 октября на шахте Костенко АО приостановлены все виды работ кроме жизнеобеспечения предприятия до особого распоряжения.
В компании заверили, что снижения уровня дохода шахтеров не будет.
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