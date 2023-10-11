Новое возгорание произошло в шахте "Казахстанская"

Новое возгорание случилось в шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", где в августе погибли пятеро горняков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау" 11 октября, во время работ по локализации пожара, который начался почти два месяца назад, в шахте вновь возникло задымление. В связи с этим шахтеров срочно подняли на поверхность.

"11 октября 2023 года на шахте "Казахстанская" проводились работы по возведению перемычек для локализации пожара, произошедшего 17 августа. В связи с повышением температуры введен план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет", – сообщили в компании.

Шахта "Казахстанская" в Карагандинской области обрела печальную известность после пожара в августе 2023 года. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли. Глава МЧС Сырым Шарипханов поручил провести полное и объективное расследование трагического инцидента. Позже стало известно, что в трагическом инциденте на 100% виновен работодатель шахтеров.