В Жетысуской области пенсионерка не смогла оплатить кредит и хотела убить себя

В одном из банков в Жетысуской области пенсионерка попыталась покончить с собой из-за неоплаченного кредита. Происшествие взято на контроль. Об этом Zakon.kz заявили в полиции региона.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

"Днем по улице Абылай хана в одном из отделений банка женщина порезала руку лезвием. Причина – отсутствие возможности оплачивать кредит", – говорится в сообщении.

В полиции 13 октября 2023 года подтвердили информацию и уточнили, что резаные раны на запястье левой руки нанесла себе 74-летняя женщина.

"Пострадавшую доставили в больницу, где после оказания необходимой медицинской помощи пациентке рекомендовали амбулаторное лечение. Причина нанесения телесных повреждений и все обстоятельства по факту выясняются сотрудниками городской полиции". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также сказано, что расследование проводится согласно ст. 105 УК РК ("Покушение на самоубийство") и взято на контроль областным департаментом.

Ранее сообщалось, что внук через суд пытался выселить бабушку из дома в Актюбинской области. Суд первой инстанции вынес решение в пользу внука, выселив пенсионерку. Но апелляционная коллегия решение изменила.