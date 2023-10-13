Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области пенсионерка не смогла оплатить кредит и хотела убить себя

В Жетысуской области пенсионерка не смогла оплатить кредит и хотела убить себя Фото: pixabay
В одном из банков в Жетысуской области пенсионерка попыталась покончить с собой из-за неоплаченного кредита. Происшествие взято на контроль. Об этом Zakon.kz заявили в полиции региона.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

"Днем по улице Абылай хана в одном из отделений банка женщина порезала руку лезвием. Причина – отсутствие возможности оплачивать кредит", – говорится в сообщении.

В полиции 13 октября 2023 года подтвердили информацию и уточнили, что резаные раны на запястье левой руки нанесла себе 74-летняя женщина.

"Пострадавшую доставили в больницу, где после оказания необходимой медицинской помощи пациентке рекомендовали амбулаторное лечение. Причина нанесения телесных повреждений и все обстоятельства по факту выясняются сотрудниками городской полиции".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также сказано, что расследование проводится согласно ст. 105 УК РК ("Покушение на самоубийство") и взято на контроль областным департаментом.

Ранее сообщалось, что внук через суд пытался выселить бабушку из дома в Актюбинской области. Суд первой инстанции вынес решение в пользу внука, выселив пенсионерку. Но апелляционная коллегия решение изменила.

Читайте также

Убийство Валерии Шальновой: дело передали в суд
Убийство спортсменки в Актау: дело передали в суд
Антикор рассказал, в чем подозревают главу управления культуры Шымкента
Антикор рассказал, в чем подозревают главу управления культуры Шымкента
В Алматы заживо сгорел электрик на столбе
В Алматы электрик заживо сгорел на столбе
Анастасия Московчук
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления