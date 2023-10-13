В Жетысуской области пенсионерка не смогла оплатить кредит и хотела убить себя
Информация об инциденте появилась в социальных сетях.
"Днем по улице Абылай хана в одном из отделений банка женщина порезала руку лезвием. Причина – отсутствие возможности оплачивать кредит", – говорится в сообщении.
В полиции 13 октября 2023 года подтвердили информацию и уточнили, что резаные раны на запястье левой руки нанесла себе 74-летняя женщина.
"Пострадавшую доставили в больницу, где после оказания необходимой медицинской помощи пациентке рекомендовали амбулаторное лечение. Причина нанесения телесных повреждений и все обстоятельства по факту выясняются сотрудниками городской полиции".Пресс-служба ДП Жетысуской области
Также сказано, что расследование проводится согласно ст. 105 УК РК ("Покушение на самоубийство") и взято на контроль областным департаментом.
Ранее сообщалось, что внук через суд пытался выселить бабушку из дома в Актюбинской области. Суд первой инстанции вынес решение в пользу внука, выселив пенсионерку. Но апелляционная коллегия решение изменила.