Не дождался такси: автомобиль угнал житель Актобе, возвращаясь из гостей

Житель Актобе, погостив в поселке, возвращался ночью домой и не смог поймать такси, чтобы вернуться в город. Тогда мужчина угнал для поездки припаркованный у частного дома автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Известно о случившемся стало после того, как в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился житель поселка. Автовладелец сообщил, что оставил свой "ВАЗ-2110" у дома, а утром машины на месте не оказалось, пишет Диапазон.

Полицейские начали поиски и выяснили, что завладел легковушкой безработный житель Актобе. 36-летний мужчина таким образом решил вернуться домой, когда после посещения гостей не смог поймать такси до города. Стоит отметить, что угонщик был пьян.

Автомобиль нашли и вернули владельцу. Полицейские начали расследование дела по части 1 статьи 200 "Неправомерное завладение автомобилем" УК РК.

Это не первый случай в Актюбинской области, когда местные жители присваивают себе чужие автомобили. Несколько схожих преступлений произошли за последнее время. Так, в сентябре житель региона угнал чужой бензовоз и сдал его на металлолом. В начале октября другой житель области, вызвав эвакуатор, вывез угнанный исправный Mercedes на разбор.