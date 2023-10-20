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Астанчанка отдала таксисту 2 млн тенге в надежде получить ипотеку

Астанчанка отдала таксисту 2 млн тенге в надежде получить ипотеку Фото: pixabay
Полиция Астаны задержала водителя такси, который выманил у пассажирки 2 млн тенге, обещая помочь в получении ипотеки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе столичного ДП 20 октября, в полицию обратилась жительница района Есиль. Женщина рассказала, что заказала такси и во время поездки разговорилась с водителем. Она пожаловалась на проблемы с оформлением ипотеки, и таксист внезапно предложил ей помочь.

Мужчина утверждал, что у него есть "связи в банках", которые непременно помогут решить вопрос с получением кредита. Для этого якобы требовалось всего лишь передать "нужным людям" более 2 млн тенге. Астанчанка поверила водителю и отдала ему требуемую сумму. К ее разочарованию, это никак не помогло в оформлении ипотеки, а деньги попросту исчезли.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. 48-летний водитель такси признался, что обманул пассажирку и присвоил ее деньги. В его отношении начали расследование по ст. 190 УК РК. Полиция выясняет, не причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.

Ранее другой таксист в Астане обманул пассажира, взяв с него 500 тенге за поездку на расстояние 150 метров.

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