Крупное мошенничество в соцсетях разоблачили полицейские Жетысуской области

Полиция Жетысуской области задержала 34-летнего жителя Алматы, который обманул не менее пятерых жителей Талдыкоргана с помощью различных онлайн-приложений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального ДП 27 октября, полицейские задержали мужчину, которого подозревают как минимум в пяти фактах мошенничества. Сумму ущерба по этим делам оценивают более чем в 2 млн тенге, она может увеличиться. Жертв мошенник находил через соцсети.

"Установлено, что в преступных целях мужчина использовал различные приложения, в которых производится купля-продажа строительных материалов и различных зерновых культур. То есть в различных сделках он выступал в качестве покупателя, посредника и реализатора", – рассказал Данияр Кабжасаров, заместитель начальника УП Талдыкоргана.

Талдыкорганский городской суд отправил подозреваемого под арест. Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что онлайн-мошенники придумали новый способ для обмана казахстанцев от имени крупного интернет-магазина.