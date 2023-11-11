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Трагедия на шахте Костенко: какую помощь получили родные погибших горняков

шахта имени Костенко Фото: wikipedia
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге рассказал, какую помощь получили родные шахтеров, погибших из-за аварии на шахте имени Костенко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге сообщил, что на сегодня 46 семей погибших шахтеров оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ.

"Выплачено – 42-м, остальным выплаты продолжаются. Назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца 20 семьям, имеющих несовершеннолетних детей и детей обучающихся в вузах до 23-х лет из республиканского бюджета. Помимо этого, будет также и другая поддержка семьям погибших шахтеров", - заявил он.

По его словам, со стороны компании "АрселорМиттал Темиртау" выплачено 10 годовых заработных плат 41 семье. Погашены кредиты погибших шахтеров их супругов, родителей, детей .Также компания обязуется купить квартиры, из расчета не менее 18 кв.м. полезной площади на каждого члена семьи. Страховые выплаты, оплата за обучение детям в ВУЗах до 23 лет на период обучение начнут выплачиваться с ноября.

"Десять пострадавших остаются под наблюдением врачей, их состояние средней и легкой степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь",- резюмировал глава региона.

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров. 

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

4 ноября сообщалось, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор. В этот же день стало известно, сколько будут платить горнякам шахты имени Костенко. 


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