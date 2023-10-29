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Когда обещают дать свет в Астане

отключение света Фото: Zakon.kz
В столице часть домов осталось без электроэнергии в связи с аварией на сетях. На месте работают аварийные службы, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата Астаны заявила, что в настоящее время проводятся работы по устранению причины аварии.

"На месте работают коммунальные службы. Электроэнергию восстановят предположительно в течение 30 минут. Просим отнестись с пониманием к проводимым работам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации.

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Елена Беляева
Астана
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