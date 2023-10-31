Почему было сложно искать шахтеров на шахте имени Костенко, объяснили в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства РК 31 октября 2023 года рассказал, чем усложнялись поиски шахтеров на взорвавшейся шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Шахта очень сильно разрушилось, что усложняло спасателям поиски шахтеров.

"Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен. Сложно было разгребать завалы и находить тела погибших. В рамках расследования причин аварии мною с членами Правительственной комиссии осуществлен спуск в шахту. Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15-ти изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения". Сырым Шарипханов

Сейчас открытых очагов горения нет, по его словам, газовая обстановка в норме. Для восстановления деятельности шахты обследуются горные выработки и откачка воды на отдельных участках.

Работает еще семь подкомиссий. Также к расследованию привлекли экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. По факту проводится досудебное расследование по статье 277 части 3 Уголовного Кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

"В целом, с 30 октября (с 14.00) на пяти шахтах Карагандинской области возобновлены процессы добычи (Абайская, Саранская, Шахтинская, имени Кузембаева и Ленина). На шахте "Тентекская" проводятся только проходческие работы. На шахте "Казахстанская" ведутся работы по ее жизнеобеспечению и контроль аэрогазовой обстановки. Работа предстоит масштабная, поскольку это одна из самых крупных трагедий, произошедших на шахтах Казахстана". Сырым Шарипханов

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.

Министр также сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ были найдены останки предположительно 46 погибшего.