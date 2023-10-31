Останки последнего погибшего нашли на шахте имени Костенко

Фото: freepik

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании правительства РК 31 октября 2023 года сообщил, что в ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего, передает Zakon.kz.

В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров.

"Найдены останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шестеро. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК-анализ". Сырым Шарипханов Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.

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