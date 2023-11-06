15 млн тенге отдали лжесотруднику КНБ пенсионеры из Экибастуза

Пожилая пара из Экибастуза перевела 15 млн тенге мошенникам, которые представлялись сотрудниками КНБ и банка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 6 ноября, в конце октября 62-летней пенсионерке из Экибастуза позвонила некая девушка. Она представилась сотрудницей банка и заявила, что на имя женщины якобы хотят оформить кредит. Сразу после этого незнакомка соединила пенсионерку с мужчиной, который назвался сотрудником КНБ.

"Работник спецслужб" рекомендовал пожилой женщине срочно отправляться в банк и ждать его звонка, а потом оформить кредит "для выявления мошенников". Испуганная пенсионерка выполнила все его инструкции, оформила кредит на 2,3 млн тенге и пополнила указанный счет через терминал.

На следующий день "сотрудник КНБ" снова вышел на связь и попросил жительницу Экибастуза перевести все деньги со счета из другого банка – 7,2 млн тенге. На сей раз с "попыткой мошенничества" якобы столкнулся муж пенсионерки. Следуя указаниям незнакомца, супружеская пара перевела на неизвестные счета 15 млн тенге. После этого "сотрудник КНБ" пообещал, что их кредит погасят к утру. Пенсионеры поняли, что их обманули, только получив звонок о том, что "мошенники задержаны".

"Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному мошенничеству", – сообщили в ДП Павлодарской области.

Ранее в МВД сообщали, что с начала года онлайн-мошенники обманули казахстанцев на 13 млрд тенге.

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