Жену Бишимбаева похоронят на родине

Казахстанцев повергла в шок новость о том, что девушку убили в столичном ресторане. По подозрению в убийстве задержали ее мужа – экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Брат погибшей девушки Айтбек Амангельды в stories в Instagram сообщил, что прощание с Салтанат Нукеновой пройдет 11 ноября в Павлодаре в мечети им. Машхур Жусупа.

Фото: Instagram/aitym

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.



Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

10 ноября в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева.