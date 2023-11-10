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Жену Бишимбаева похоронят на родине

Жену Бишимбаева похоронят на родине Фото: pxhere
Казахстанцев повергла в шок новость о том, что девушку убили в столичном ресторане. По подозрению в убийстве задержали ее мужа – экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Брат погибшей девушки Айтбек Амангельды в stories в Instagram сообщил, что прощание с Салтанат Нукеновой пройдет 11 ноября в Павлодаре в мечети им. Машхур Жусупа. 

Салтанат Нукенова

Фото: Instagram/aitym

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. 

Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

10 ноября в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева. 

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