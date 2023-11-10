Жену Бишимбаева похоронят на родине
Фото: pxhere
Казахстанцев повергла в шок новость о том, что девушку убили в столичном ресторане. По подозрению в убийстве задержали ее мужа – экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.
Брат погибшей девушки Айтбек Амангельды в stories в Instagram сообщил, что прощание с Салтанат Нукеновой пройдет 11 ноября в Павлодаре в мечети им. Машхур Жусупа.
Фото: Instagram/aitym
9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.
Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
10 ноября в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript