Освобождение Куандыка Бишимбаева по УДО объяснили в суде

В 2017 году из-за громкого коррупционного скандала задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам заключения. Zakon.kz в пресс-службе суда Шымкента объяснили, почему уже в 2019 году осужденный экс-министр вышел на свободу.

В суде напомнили:

"Приговором Специализированного межрайонного уголовного суда Астаны от 14 марта 2018 года К. Бишимбаев был осужден к 10 годам лишения свободы (по ч. 4 ст. 366, ч.3 ст. 28 – п. 2 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 58 УК) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества".

Срок наказания исчислялся с 10 января 2017 года с момента задержания и водворения в ИВС.

Осужденный признал свою вину.

"Указом президента от 13 февраля 2019 года Куаындык Бишимбаев был помилован, назначенный ему срок наказания снижен с 10 до 4 лет лишения свободы". Пресс-служба суда Шымкента

Также отмечено, что Бишимбаев направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания на оставшийся неотбытый срок наказания 1 год 3 месяца 13 дней.

Его условно-досрочное освобождение полностью удовлетворяло условиям закона:

он отбыл 2/3 срока,

администрацией учреждения характеризовался положительно,

имел 4 поощрения,

злостных нарушений не имел,

возместил процессуальные издержки в размере более 1,5 млн тенге.

"Поэтому постановлением Абайского районного суда Шымкента от 25 сентября 2019 года ходатайство Бишимбаева было удовлетворено". Пресс-служба суда Шымкента

Бишимбаев освободился 11 октября 2019 года. За ним был установлен пробационный контроль.

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Куандык Бишимбаев был министром национальной экономики с мая по декабрь 2016 года.

9 ноября 2023 года Бишимбаева задержала полиция Астаны. Об этом сообщили несколько казахстанских Telegram-каналов. Экс-министра подозревают в том, что он до смерти избил жену в столичном ресторане.

Полиция распространила пресс-релиз, в котором подтвердила факт гибели женщины в результате побоев, однако отказалась раскрывать имя задержанного. В Управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что вызов в скорую помощь поступил 9 ноября в 19:54. На месте происшествия медики обнаружили труп женщины 1992 года рождения.

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10 ноября 2023 вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов заявил, что Бишимбаев действительно задержан.

"Сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу", – заключил он.

Слухи о том, что бывший министр был в наркотическом или алкогольном опьянении, представитель МВД также отказался комментировать.