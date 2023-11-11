Экибастузцы массово жалуются на едкий запах от воды из-под крана

Жители Экибастуза пишут в социальной сети о том, что у воды из-под крана появился специфический запах, схожий с запахом йода, сообщает Zakon.kz.

В местных пабликах в Instagram люди делятся адресами, где зафиксировали инцидент. Они переживают, что могут отравиться:

– А я не могла понять, чем же пахнет. Вначале не обратила внимание, наварила борща, налила и чуть не вырвало, после первой же ложки (Запах ужасный, едкий). – Пахнет с самого утра. Вчера еще не было. – Вода даже после фильтра отдаленно пахнет этим запахом. – Кому-то йодом пахнет, а мне будто канализацией. Ужас! – Тоже воняет, только непонятно чем. Мерзко. Сначала подумала с канализации, воду закрыла, запах ушел. Потом дошло, что вода с этим запахом.

Между тем представители ГКП "Горводоканал" заявили о том, что с водой все в порядке.

"Контроль качества воды ведется круглосуточной химической лабораторией. Отбор воды ведется ежечасно. Качество питьевой воды по всем показателям соответствует ГОСТу", – говорится в сообщении компании.

В чем же причина запаха, пока не сообщается. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу акимата города.

Ранее, в августе, в двух селах Карасайского района из кранов вместо качественной питьевой воды лилась жидкость, напоминающая по цвету кофе. Люди тогда тоже опасались за свое здоровье.

