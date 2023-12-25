Отец Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве жены, подал заявление на журналистов

Бывший депутат парламента Валихан Бишимбаев, отец Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в жестоком убийстве жены, написал главе МВД заявление на канал "Гиперборей", блогеров и другие СМИ, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает известный журналист Вадим Борейко, поводом для заявления стало предположение блогера о том, что Бишимбаев-младший может уйти от ответственности.

В полиции подтвердили, что такое обращение было.

"В полицию поступило обращение, которое в настоящий момент находится на рассмотрении". Пресс-служба ДП Астаны

30 ноября 2023 года заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса сообщил, что Куандыка Бишимбаева подозревают в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

4 декабря заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева в кулуарах конференции Диалога женщин Центральной Азии заявила, что историю о деле Куандыка Бишимбаева разместили на сайте ООН.

21 декабря первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, когда могут передать дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева в суд.