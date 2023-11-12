Баян Алагузова возмутилась пожаром в кафе на первом этаже жилого дома в Алматы
По ее словам, огонь охватил крышу кафе буквально за 15 минут.
"Пожарные уже полчаса не могут потушить пожар. Такое ощущение, что у них нет воды что ли. Приехали 6 "пожарок". Как это комментировать? Я не вижу, что они тушат", – говорит на видео Алагузова.
Также она отметила, что кафе было построено в разрез с желаниями жильцов дома.
"Когда кафе строили, жители сильно возмущались – писали петицию, подавали в суд. Но все же через все препоны это кафе было построено. И вот пожалуйста. Пожарные не могут подъехать. Они подъехали только с одной стороны – со стороны Кабанбай батыра. А с другой стороны они подъехать просто не могут". Баян Алагузова
Между тем, в пресс-службе ДЧС заявили, что пожарные автомобили в количестве 5 автоцистерн и 2-х автолестниц на месте пожара были через 5 мин.
"По прибытию установлено: горение кровли ресторана "Modi Restoranchik" и замыкание силовых электрокабелей в местах открытого пламени, тем самым создалась угроза поражения электрическим током пожарных. В этой связи, первоочередно тушение производилось как внутри кафе так и по его периметру, для предотвращение распространения горения, защиту соседних помещений и зданий с соблюдением мер безопасности".Пресс-служба ДЧС города Алматы
Отмечается, что после обесточивания объекта прибывшей бригадой аварийной энергослужбы пожарным удалось сбить пламя в течении 10 мин.
"Принятыми мерами пожар локализован в 23:14 и ликвидирован в 23:25. Жертв и пострадавших не допущено. В результате оперативного реагирования пожарные отстояли от огня расположенные вплотную бытовые помещения для персонала. В ликвидации пожара задействовано ДЧС: 30 человек личного состава, 8 единиц техники", – говорится в сообщении.
Также спасатели посоветовали: "чтобы не допустить пожара в чердачных помещениях, приведите электропроводки в пожаробезопасное состояние, следите за их исправностью, не допускайте перегрузки электросетей!"
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