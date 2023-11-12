Баян Алагузова возмутилась пожаром в кафе на первом этаже жилого дома в Алматы

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова на своей странице в Instagram опубликовала видео пожара в кафе. Сама она находилась в квартире, расположенной значительно выше. Между тем, продюсер опасалась того, что придется эвакуироваться из здания, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, огонь охватил крышу кафе буквально за 15 минут.

"Пожарные уже полчаса не могут потушить пожар. Такое ощущение, что у них нет воды что ли. Приехали 6 "пожарок". Как это комментировать? Я не вижу, что они тушат", – говорит на видео Алагузова.

Также она отметила, что кафе было построено в разрез с желаниями жильцов дома.

"Когда кафе строили, жители сильно возмущались – писали петицию, подавали в суд. Но все же через все препоны это кафе было построено. И вот пожалуйста. Пожарные не могут подъехать. Они подъехали только с одной стороны – со стороны Кабанбай батыра. А с другой стороны они подъехать просто не могут". Баян Алагузова





Между тем, в пресс-службе ДЧС заявили, что пожарные автомобили в количестве 5 автоцистерн и 2-х автолестниц на месте пожара были через 5 мин.

"По прибытию установлено: горение кровли ресторана "Modi Restoranchik" и замыкание силовых электрокабелей в местах открытого пламени, тем самым создалась угроза поражения электрическим током пожарных. В этой связи, первоочередно тушение производилось как внутри кафе так и по его периметру, для предотвращение распространения горения, защиту соседних помещений и зданий с соблюдением мер безопасности". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что после обесточивания объекта прибывшей бригадой аварийной энергослужбы пожарным удалось сбить пламя в течении 10 мин.

"Принятыми мерами пожар локализован в 23:14 и ликвидирован в 23:25. Жертв и пострадавших не допущено. В результате оперативного реагирования пожарные отстояли от огня расположенные вплотную бытовые помещения для персонала. В ликвидации пожара задействовано ДЧС: 30 человек личного состава, 8 единиц техники", – говорится в сообщении.





Также спасатели посоветовали: "чтобы не допустить пожара в чердачных помещениях, приведите электропроводки в пожаробезопасное состояние, следите за их исправностью, не допускайте перегрузки электросетей!"

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