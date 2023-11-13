Токаев выразил соболезнование Нурсултану Назарбаеву

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева". Советник – пресс-секретарь президента Берик Уали

Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.

Болат Назарбаев скончался 13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни.

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Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.

С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".