Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнование Нурсултану Назарбаеву

Токаев выразил соболезнование Нурсултану Назарбаеву Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.
"Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева".Советник – пресс-секретарь президента Берик Уали

Также отмечено, что Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на похоронах.

Болат Назарбаев скончался 13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни.

Материал по теме

Айдос Укибай опубликовал пост про смерть Болата Назарбаева

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.

С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".

Читайте также

Нападение террористов на школу в Таразе оказалось розыгрышем
"Нападение террористов" на школу в Таразе оказалось розыгрышем
Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании
Начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании
Дядя об убийстве Салтанат Нукеновой: Мы никогда в жизни не простим
Дядя Салтанат Нукеновой об убийстве: Мы никогда в жизни не простим
Анастасия Московчук
Назарбаев Болат Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
певец
Али Окапов опубликовал семейные фотографии с Розой Рымбаевой в Таиланде
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
небо, облака, молния
В 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 13 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления