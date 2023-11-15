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Кто выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву

Кто выразил соболезнования Нурсултану Назарбаеву Фото: elbasy.kz
На имя Нурсултана Назарбаева поступают письма и телеграммы соболезнования от глав государств, правительств, руководителей международных и отечественных организаций в связи с безвременной кончиной младшего брата Болата Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Свои соболезнования выразил глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Алихан Смаилов, спикеры палат Парламента, а также акимы городов Астаны и Алматы, ряда регионов.

С глубокой скорбью воспринял новость о кончине Болата Назарбаева президент Узбекистана Шавкат  Мирзиёев.

"Прошу Всемилостивого Аллаха принять душу усопшего, а вам и членам вашей семьи ниспослать терпения и утешения", – говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

Со словами сочувствия и поддержки обратился к Нурсултану Назарбаеву в своем послании президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Разделяя скорбь постигшей Вас тяжелой утраты, желаю Вам и всем членам Вашей семьи терпения и крепости духа", – говорится в письме.

"Пусть Всевышний даст Вам и Вашей семье сил пережить эту тяжелую утрату", – пожелал первому президенту Казахстана заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян.

"Смерть отняла у вас близкого и дорогого человека, с которым пройден большой жизненный путь, который был рядом с вами и в радости, и в трудные минуты", – пишет в своей телеграмме глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Пусть светлая память о прожитых вместе годах, сочувствие и поддержка родных и близких, верных друзей помогут Вам принять и пережить боль тяжелой потери", – желает Раис Татарстана.

Свои глубокие соболезнования первому президенту Казахстана выразили представители ряда международных организаций, среди которых Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств К.Абдрахманов, экс-глава Европейского банка реконструкции и развития сэр Сума Чакрабарти и другие.

В адрес первого президента Казахстана также были направлены телеграммы соболезнования от политических и общественных деятелей, представителей депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны, а также соратников и граждан Казахстана.

В своих телеграммах авторы отмечают, что на протяжении многих лет Болат Абишевич активно участвовал в общественной и благотворительной деятельности. В частности, созданный по его инициативе фонд "Салиқалы Ұрпақ" с 2016 года активно реализовывал благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения, поддержки уязвимых слоев населения. Кроме того, фонд в 2022 году перечислил 1 млрд тенге в социальный фонд "Қазақстан халқына", созданный по инициативе президента страны.

13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев. Его похоронили в родном поселке Шамалган. 

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