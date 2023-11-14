Обещал заминировать школу: подросток вымогал у соклассника 350 тыс. тенге

В Караганде 15-летний школьник вымогал у соклассника 350 тысяч тенге. Он угрожал заминировать школу от его имени, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась мама школьника. Она рассказала что, неизвестный на сотовый телефон ее14-летнего сына прислал сообщение, что заминирует школу от его имени, если не переведет 350 тысяч тенге на банковскую карту.

"Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили автора данного сообщения. Им оказался 15-летний соклассник сына заявительницы. Со слов школьника он решил пошутить. В настоящее время решается вопрос о постановке данного подростка на учет в полицию и привлечении его законных представителей к ответственности", – рассказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Ранее ученик одиннадцатого класса нанес серьезные побои десятикласснику в одной из сельских школ Костанайской области. По некоторым данным, драка произошла на фоне вымогательства денег.