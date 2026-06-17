Житель Казахстана устроил дома наркоферму и попался полиции

В Восточно-Казахстанской области во время оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026" полицейские выявили домашнюю фитолабораторию по выращиванию конопли. Житель Усть-Каменогорска оборудовал для этого собственную спальню, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники изъяли из квартиры мужчины 12 кустов конопли, выращенных в специальных емкостях, а также профессиональную технику. Экспертиза подтвердила, что растения содержат наркотические вещества. Их общий вес без корневой системы составил 384 грамма.

"По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений начато досудебное расследование. В полиции напомнили, что за такие действия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность", – сообщает Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Во время допроса мужчина рассказал, что заказал семена еще в ноябре 2025 года и выращивал растения якобы для личного употребления. Медицинское освидетельствование показало, что на момент задержания он находился под воздействием каннабиноидов.

Ранее сообщалось, что жительница Алматы, решившая рассчитаться с долгом психотропным веществом, получила восемь лет тюрьмы.