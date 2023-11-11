Гибель детей после травли клопов в Актау: подозреваемую не взяли под арест
В публикации издания inAktau.kz отмечено о ходе расследования дела.
Стражи порядка пока проводят следственные мероприятия.
"Данный факт зарегистрирован Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). На текущий момент проводится экспертиза, после ее результаты будут направлены в суд для избрания меры пресечения в отношении подозреваемой".Пресс-служба ДП Мангистауской области
21 октября из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау пострадали семь человек. Два пострадавших, дети младше трех лет, умерли в результате отравления. По этому факту идет досудебное расследование.
Менее чем через неделю, 27 октября, в Актау произошла аналогичная ситуация: при травле клопов отравились пять человек, в том числе трое малолетних детей.
Позднее в прокуратуре области заявили, что с уполномоченными органами проведут разъяснительную работу среди жителей региона после двух отравлений детей в результате травли клопов.
История с клопами в Актау продолжилась следующим сообщением: родители учеников средней школы №10 пожаловались, что в учебном заведении появились клопы. Жалобы на укусы клопов участились и в Алматы.