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Гибель детей после травли клопов в Актау: подозреваемую не взяли под арест

Гибель детей после травли клопов в Актау: подозреваемую не взяли под арест Фото: pxhere
В отношении жительницы Актау, проводившей дезинсекцию в своей квартире неизвестным веществом, все еще не избрали меру пресечения, сообщает Zakon.kz.

В публикации издания inAktau.kz отмечено о ходе расследования дела.

Стражи порядка пока проводят следственные мероприятия.

"Данный факт зарегистрирован Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее смерть двух и более лиц). На текущий момент проводится экспертиза, после ее результаты будут направлены в суд для избрания меры пресечения в отношении подозреваемой".Пресс-служба ДП Мангистауской области

21 октября из-за нарушения санитарных норм при дезинсекции одной из квартир в Актау пострадали семь человек. Два пострадавших, дети младше трех лет, умерли в результате отравления. По этому факту идет досудебное расследование.

Менее чем через неделю, 27 октября, в Актау произошла аналогичная ситуация: при травле клопов отравились пять человек, в том числе трое малолетних детей.

Позднее в прокуратуре области заявили, что с уполномоченными органами проведут разъяснительную работу среди жителей региона после двух отравлений детей в результате травли клопов.

История с клопами в Актау продолжилась следующим сообщением: родители учеников средней школы №10 пожаловались, что в учебном заведении появились клопы. Жалобы на укусы клопов участились и в Алматы.

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