В Восточно-Казахстанской области от важной прививки отказались десятки человек
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Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина рассказала, сколько новорожденных не были привиты от туберкулеза в ВКО и почему, сообщает Zakon.kz.
YK-news.kz пишет, что по информации Сауле Слямгазиной, в 2024 году в ВКО родились 8306 детей. Из них 97 процентов получили прививку от туберкулеза. Однако 215 новорожденных не были привиты.
"При этом 120 детей не получили вакцину из-за временных медицинских противопоказаний, 68 – по причине отказа родителей, еще 27 – по иным причинам".Сауле Слямгазина
Замруководителя ведомства уточнила, что по сравнению с прошлым годом количество отказов уменьшилось на 17 процентов.
Кроме того, за год среди детей выявили два случая туберкулеза.
Ранее сообщалось, что казахстанцы будут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде.
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