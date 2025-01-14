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Общество

В Восточно-Казахстанской области от важной прививки отказались десятки человек

Сколько новорожденных не получили прививки от туберкулеза в ВКО в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 22:35 Фото: pixabay
Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина рассказала, сколько новорожденных не были привиты от туберкулеза в ВКО и почему, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что по информации Сауле Слямгазиной, в 2024 году в ВКО родились 8306 детей. Из них 97 процентов получили прививку от туберкулеза. Однако 215 новорожденных не были привиты.

"При этом 120 детей не получили вакцину из-за временных медицинских противопоказаний, 68 – по причине отказа родителей, еще 27 – по иным причинам".Сауле Слямгазина

Замруководителя ведомства уточнила, что по сравнению с прошлым годом количество отказов уменьшилось на 17 процентов.

Кроме того, за год среди детей выявили два случая туберкулеза.

Ранее сообщалось, что казахстанцы будут давать согласие или отказ на прививки в электронном виде. 

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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