Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Несколько человек в Астане попали в травмпункт после шквалистого ветра

После сильного ветра в Астане некоторые горожане обращались за медицинской помощью в стационары города, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным столичного акимата, бригады скорой помощи доставили травмпункты городских больниц четырех человек с различными травмами. В основном это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы.

"У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет. Часть пациентов после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений", - говорится в заявлении.

Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах.

Материал по теме

В Астане во время сильного ветра на женщину упал забор (видео)

В связи с ухудшением погодных условий, а именно усилением юго-западного ветра с порывами 15-20, временами 23 м/с коммунальные службы города работают над устранением последствий стихийного ветра.

Департамент по ЧС Астаны 18 ноября призвал жителей и гостей столицы Казахстана переждать непогоду в помещениях, а также дал рекомендации тем, кто вынужден будет выйти на улицу.

Читайте также

Павлодарская область
В Павлодарской области из-за ветра отключилось электричество в 100 населенных пунктах
Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
Вылетел в кювет: двое человек погибли на трассе в Костанайской области
В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет
В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет
Мухит Турсынали
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
В Павлодарской области аким призвал сохранять спокойствие
В Павлодарской области аким призвал жителей сохранять спокойствие
самолет
Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу
В Астане во время сильного ветра на женщину упал забор
В Астане во время сильного ветра на женщину упал забор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления