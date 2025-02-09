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Происшествия

Автомобиль сгорел в Алматинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 09:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Жандосова Алматинской области по улице Райымбека загорелась легковая машина, сообщает Zakon.kz.

Огонь быстро охватил весь автомобиль. 

Согласно данным пресс-службы МЧС РК, пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание.

"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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