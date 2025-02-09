Автомобиль сгорел в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Жандосова Алматинской области по улице Райымбека загорелась легковая машина, сообщает Zakon.kz.
Огонь быстро охватил весь автомобиль.
Согласно данным пресс-службы МЧС РК, пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание.
"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее спасатели Акмолинской области потушили пожар в тракторе.
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