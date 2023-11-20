Счет шел на минуты: полицейские предотвратили трагедию в Петропавловске

Двое сотрудников полиции Петропавловска спасли пенсионеров, находившихся в горящем доме, и предотвратили взрыв баллона с газом, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области 20 ноября, 19 ноября двое сотрудников полиции Петропавловска, старший лейтенант Жанибек Ануарбеков и старшина Канат Балтабаев, патрулировали город. Около 11:05 они заметили, что над частным сектором в одном из микрорайонов поднимается густой дым.





Полицейские поспешили на место происшествия и увидели, что загорелся один из домов по улице Иртышской. Патрульные немедленно вызвали пожарных, а сами помогли выбраться из дома двум пенсионерам – супругам в возрасте 70 и 71 года. Счет шел на минуты: в горящей постройке находился газовый баллон. Полицейские вынесли его из помещения и тем самым предотвратили взрыв.

По предварительной информации, пожар возник из-за нарушения безопасности при эксплуатации электросетей. Благодаря слаженной работе полицейских и пожарных никто не пострадал. После спасения пенсионеров патрульные продолжили нести службу.

Ранее пожарные спасли 13 человек из задымленного дома в Усть-Каменогорске.