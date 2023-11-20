Угрожал пистолетом и забрал удостоверение личности: в ВКО задержали вымогателя

На востоке Казахстана сотрудники УБОП задержали вымогателя, сообщает Zakon.kz.

Он вымогал 100 тысяч тенге у 21-летнего жителя Усть-Каменогорска.

В момент получения денег полицейские с поличным задержали 20-летнего подозреваемого. На месте стражи порядка изъяли вещественные доказательства – денежные средства.

Полицейские выяснили, что вымогатель несколько раз встречался с потерпевшим, под угрозой применения насилия, а также предмета, похожего на пистолет, озвучил свои требования по передаче денег, взамен забрав удостоверение личности.

Оружие он спрятал у родственников.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее задержание вымогателей в Караганде попало на видео.